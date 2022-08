iOS 16 Beta 5: finalmente arriva la percentuale della batteria

Come da poco spiegato sulle pagine di MacRumors, la Beta 5 di iOS 16 è pronta ad aggiungere delle ottime novità per quel che concerne gli iPhone. Non abbiamo a che fare con delle vere e proprie feature rivoluzionarie, ma c’è da dire che il tutto di sicuro risulterà in vari casi utile, in quanto è già stato richiesto a gran voce da parte degli utenti.

Si parla nello specifico della percentuale della batteria presente nella barra delle applicazioni, che permetterà di capire molto più velocemente l’effettiva durata rimanente del proprio dispositivo in tutti i casi, con il tutto che riguarda però solamente alcuni modelli.

Si parla di iPhone 12 e iPhone 13, seppur vadano esclusi entrambi i modelli mini da 5,4 pollici, evidentemente per via delle dimensioni. A sorpresa, pur avendo saltato gli iPhone 11 e gli XR, il tutto è stato scelto anche per X e XS.

Si è parlato di una novità non inserita per molto tempo per via dei problemi legati allo spazio dei notch, con il tutto che però è finalmente tornato e di conseguenza dopo i dovuti test potrebbe finire all’interno della versione finale di iOS 16.