Il visore AR/VR di Apple avrà anche un piccolo display esterno

Un nuovo report conferma che il primo visore per la realtà aumentata di Apple avrà anche un piccolo display esterno. Non è la prima volta che se ne parla: l’analista Ross Young lo aveva già menzionato ad inizio anno.

Il display in questione dovrebbe avere una tecnologia OLED e sarà utilizzato soprattutto per mostrare all’utente una serie di informazioni utili, come eventuali notifiche e lo stato della batteria. Il piccolo schermo esterno verrà fornito da LG Display, mentre gli schermi interni al visore utilizzeranno la tecnologia micro-OLED (con una risoluzione superiore) e verranno forniti dalla Sony.

Di recente il noto analista Ming-Chi Kuo ha condiviso alcune anticipazioni sul primo visore AR/VR di Apple.

Secondo Ming-Chi Kuo, Apple presenterà il suo primo visore con un evento ad hoc fissato per gennaio 2023. Apple, in altre parole, non vuole che il suo nuovo prodotto divida il palcoscenico con altri dispositivi. Pertanto, il suo lancio avverrà con un evento esclusivamente dedicato alla realtà virtuale ed aumentata.

L’analista anticipa anche il possibile prezzo del prodotto. Come già speculato da diverse altre fonti in passato, il visore non sarà affatto economico. Scordatevi un prodotto pensato per le masse, quello che arriverà, forse, tra diversi anni. Il primo visore VR di Apple costerà oltre 2.000 dollari. Sarà un prodotto di pensato per un pubblico estremamente esigente. Quanto esigente? Beh, abbastanza da volere un prodotto con risoluzione 8K, 12 fotocamere per il tracking del movimento delle mani e un processore di ultima generazione (Kuo parla dell’M1 Pro, altre fonti, invece, si aspettano un M2).