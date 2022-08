Do Revenge: il trailer del film Netflix con Maya Hawke

Maya Hawke torna a lavorare in una produzione Netflix per il film Do Revenge, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Si tratta di una dark comedy che, per certi versi, è stata paragonata a L’altro Uomo di Alfred Hitchcock.

Qui sotto trovate il trailer di Do Revenge.

L’altra protagonista del lungometraggio è Camila Mendes che veste i panni di Drea, una ragazza del liceo popolarissima la cui vita diventa un inferno dopo che un suo sex-tape viene diffuso dal suo fidanzato Max (Austin Abrams). Sarà così che Drea incontrerà Eleanor (Maya Hawke), una ragazza che le racconta di una sua esperienza di bullismo, e le due si uniranno per trovare una vendetta reciproca.

Alla regia del lungometraggio c’è Jennifer Kaytin Robinson, mentre tra gli altri membri del cast troviamo Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe e Sophie Turner. La sceneggiatura del lungometraggio è a cura di Celeste Ballard e Jennifer Kaytin Robinson.

Ricordiamo che Maya Hawke è protagonista delle ultime due stagioni di Stranger Things nei panni di Robin.

Do Revenge uscirà su Netflix il 16 settembre.