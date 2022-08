Cult of the Lamb: nuovo trailer per l’action RPG di Massive Monster

Cult of the Lamb torna a mostrarsi in un nuovo trailer che riepiloga le caratteristiche del gioco.

A pochi giorni dalla sua uscita, Cult of the Lamb torna a mostrarsi in un nuovo trailer che riepiloga le caratteristiche del gioco, svelando infine anche la durata approssimativa dell’avventura. L’ambizioso action RPG roguelike di Massive Monster durerà all’incirca 15-20 ore e avrà come protagonista un piccolo agnello che, scampato ad un sacrificio grazie all’intercessione del potente “The One who waits”, sarà costretto a creare un culto in suo nome per ripagare il debito.

Come potete vedere dal filmato, nel gioco dovremo creare la nostra setta, nutrendo i nostri seguaci e garantendo loro cibo e cure, ed allo stesso tempo cimentarci in combattimenti sempre più complessi, nel tentativo di recuperare anime perdute e raccogliere nuovi adepti. In Cult of The Lamb, inoltre, ci saranno 4 livelli di difficoltà tra cui scegliere e tantissimi mini-game diversi che andranno ad arricchire l’esperienza di gioco.

Vi ricordiamo che Cult of the Lamb sarà disponibile a partire dall’11 agosto 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.