Xenoblade Chronicles 3: Monolith Soft ringrazia i giocatori e parla del futuro della serie

In una mail inviata ai giocatori giapponesi di Xenoblade Chronicles 3, il senior director Tetsuya Takahashi ha ringraziato i fan e ha parlato del futuro della serie, svelando che questo terzo capitolo rappresenta si la fine di un percorso, ma non la conclusione della saga Xenoblade.

Grazie al vostro supporto, abbiamo pubblicato il terzo titolo di Xenoblade, dodici anni dopo l’uscita dell’orinale per Wii nel 2010. Xenoblade Chronicles 3 è stato definito il culmine dell’intera serie fino ad ora, ed effettivamente lo è davvero. Noi di Monolith ci abbiamo messo tutto ciò che abbiamo coltivato negli ultimi dodici anni”, recita il messaggio di Takahashi.

Questo titolo rappresenta la conclusione della storia di Xenoblade iniziata con l’esperimento di Klaus. Sebbene sia una conclusione, ciò non significa che la serie di Xenoblade è finita. È solo un punto di sosta per la mia mente. Io credo che chiunque giocherà questo titolo e i contenuti aggiuntivi del Pass Espansione avrà gli strumenti per immaginare cosa si nasconde nel futuro di Xenoblade.