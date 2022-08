Street Fighter 6: un nuovo trailer presenta Kimberly e Juri

lI roster di Street Fighter 6 si amplia con l’aggiunta di due nuovi personaggi. In occasione dell’EVO 2022, Capcom ha annunciato l’arrivo di Kimberly e Juri con un nuovo trailer che mette in luce le caratteristiche delle due combattenti. Chiamata “la Ninja”, Kimberly segue l’arte del bushinryu ed è un’amante sfegatata della cultura pop degli anni ’80.

Juri, invece, è una vecchia conoscenza dei fan della serie, avendo già fatto la sua prima comparsa in Super Street Fighter 4 e poi in Street Fighter V. Chiamata “la sadica”, Juri è una combattente spietata che usa i suoi calci e colpi a mezz’aria per annientare l’avversario senza lasciargli un minimo di tregua.

I due personaggi erano trapelati poche ore prima dell’annuncio, come mostra il post pubblicato su ResetEra, ma solo ora riusciamo a scoprire maggiori dettagli sulle lottatrici grazie al trailer. Per il resto, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è tornato a mostrarsi proprio ieri con un altro video dedicato alla cronaca in tempo reale per i match e con nuove immagini che confermano la presenza delle versioni classiche di Ryu, Chun-Li e Guile all’interno del gioco.

Street Fighter 6 sarà disponibile nel 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X/S, e PC.