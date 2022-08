Splatoon 3: annunciato un Nintendo Direct dedicato

Il nuovo Nintendo Direct sarà completamente dedicato a Splatoon 3, l'atteso terzo capitolo della serie in uscita il 9 settembre. Ecco quando potremo seguirlo.

Nintendo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Splatoon 3, che verrà trasmesso proprio questa settimana e più precisamente mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 15:00.

Alle 15:00 del 10/08 andrà in onda uno #Splatoon3 Direct! Seguilo con noi per scoprire circa 30 minuti di nuove informazioni sul gioco! Appuntamento qui: https://t.co/gzNjVJnjYk pic.twitter.com/jmFrtFjrfA — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 8, 2022

Stando alle prime informazioni diffuse, l’evento durerà circa 30 minuti e sarà incentrato esclusivamente sull’atteso terzo capitolo della celebre serie sparatutto in arrivo il prossimo mese in esclusiva su Nintendo Switch. Quindi aspettiamoci di vedere il titolo in azione con trailer e video di gameplay che ci permetteranno di scoprire finalmente ulteriori novità sulle modalità e le caratteristiche del gioco.

Considerando che siamo prossimi al lancio del titolo, c’era da aspettarsi che Nintendo avrebbe dato spazio ad uno dei principali titoli della line up di Nintendo Switch con un evento di approfondimento, esattamente come accaduto per Xenoblade Chronicles 3.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Swicth. L’evento dedicato verrà trasmesso sul sito ufficiale Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia.