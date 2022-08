SpaceX Crew Dragon, un contadino australiano ha trovato dei pezzi di una navicella nella sua fattoria

In Australia piove spazzatura dallo Spazio. In Australia sono stati ritrovati tre detriti prodotti dal rientro in atmosfera di una Crew Dragon.

In Australia piove spazzatura dallo Spazio. Succede in una fattoria sulle montagne, dove sono stati trovati almeno tre detriti, verosimilmente prodotti dal rientro nell’atmosfera di una delle navicelle della SpaceX di Elon Musk.

Secondo la NASA e le autorità australiane, i rottami trovati nella fattoria verosimilmente provengono dalla strumentazione di una Crew Dragon, ossia la navicella di SpaceX progettata per traghettare gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale. Con buona probabilità, si tratterebbe del veicolo che aveva ospitato gli astronauti Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker e Soichi Noguchi qualche mese fa.

«Normalmente questi detriti si carbonizzano all’impatto con l’atmosfera, per poi finire nell’oceano senza grossi rischi per la sicurezza pubblica», si legge in un comunicato della Federal Aviation Administration, l’ente federale statunitense che – tra le altre cose – si occupa di assicurare la sicurezza delle missioni nello Spazio della NASA. L’agenzia ha spiegato che in questa occasione le cose sono andate diversamente: il componente della navicella ritrovato in Australia era stato eiettato prima del ritorno della Crew Dragon, facendo sì che rimanesse in orbita per oltre un anno. «Alcuni pezzi del rottame sono sopravvissuti all’impatto con l’atmosfera, raggiungendo la superficie terrestre in buone condizioni».

G’day @elonmusk, I’m a reporter at @abcnews that’s been covering the discovery of @SpaceX debris in Australia. Just wondering, is anyone from your team coming to collect it?

Here’s a pic of one of the pieces👇 pic.twitter.com/NcJeuigQzx — Adriane Reardon (@adrianereardon) August 3, 2022

Episodi come questo sono destinati a ripetersi. Con l’intensificarsi delle missioni spaziali, specie quelle gestite da aziende private, rischiano di diventare sempre più frequenti. L’anno scorso i detriti prodotti dal rientro in atmosfera del secondo stadio di un razzo della SpaceX erano stati ritrovati in una fattoria dello stato di Washington.