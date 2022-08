She-Hulk: Attorney at Law, Tim Roth racconta il ritorno nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio

Tra i personaggi di She-Hulk: Attorney at Law ci sarà un curioso ritorno, quello di Emil Blonsky/Abominio: il personaggio era presente come villain in The Incredible Hulk, secondo film del Marvel Cinematic Universe, e mettendo da parte il cameo in CGI di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, si tratta di un ritorno sulle scene dopo ben quattordici anni.

Tim Roth, l’attore che lo ha impersonato allora, ha ricordato l’esperienza, raccontando anche un buffo aneddoto sul set della nuova serie Marvel.

Roth ha raccontato come all’epoca del primo film sembrasse tutto così inusuale, sembrava quasi un indie dal grande budget, un progetto al contempo “bello e pazzo”, di quelli che fai per far contenti i tuoi figli ragazzini e non sai bene cosa aspettarti.

Ha inoltre fatto i complimenti ai suoi colleghi, Tatiana Maslany in primis:

Tatiana Maslany è incredibile, e She-Hulk è una commedia… e lei eccezionalmente brava nella commedia. Anzi, a essere onesti, è piuttosto, piuttosto brava a far tutto.

Ha puntualizzato la grande interazione tra lei e Mark Ruffalo, prima di raccontare ridendo, a proposito di lui, che “Sì, ero lì e gli ho detto tipo ‘Sei cambiato‘” alludendo al fatto che, all’epoca, Bruce Banner era interpretato in quel film da Edward Norton. Quello di Ruffalo fu difatti un vero e proprio recasting e il personaggio è esattamente lo stesso nella stessa linea temporale, non una variante con un altro viso.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law (in arrivo su Disney+ il 18 agosto) segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

