Celiachia: 400mila pazienti non ancora diagnosticati

L’AIC rivela che sia sempre più complicato poter fare una diagnosi precoce su una malattia cronica e autoimmune come la celiachia. Oltre 400mila i pazienti in attesa di diagnosi, che soffrono di problemi non facilmente collegabili alla celiachia. Trascorrono anni prima di venire a sapere la vera diagnosi. Esiste infatti una forma simile ma distinta della celiachia.

Il suo nome è dermatite erpetiforme, una dermatite cronica che dà prurito e che è indotta dal glutine. Passa molto tempo prima di essere diagnosticata registrando un ritardo nell’adottare una dieta senza glutine. Tale ritardo può portare al peggioramento dell’intestino e ulteriori complicazioni anche mortali.

Il Board Scientifico dell’Associazione Italiana Celiachia proprio per fornire agli specialisti sanitari uno strumento di buona pratica mette a disposizione due pubblicazioni. Hanno i rispettivi titoli “Celiachia e test genetico HLA” e “Celiachia e dermatite erpetiforme”.

Le raccomandazioni, affidate al Dottor Mauro Congia – Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Università degli Studi di Cagliari, suggeriscono di effettuare il test genetico in determinate situazioni cliniche e in diversi gruppi a rischio riducendo così l’uso indiscriminato del test e consentendo allo stesso tempo di escludere dallo screening a lungo termine gli individui negativi per DQ2 e DQ8. Inoltre, la pubblicazione cerca di mettere in evidenza che quei pazienti con rischio genetico HLA particolarmente elevato sono anche più a rischio per patologie autoimmuni associate come il diabete mellito insulino-dipendente.

Marco Silano, Coordinatore del Board Scientifico AIC

La seconda pubblicazione è relativa alla dermatite erpetiforme. La sua diagnosi ritardata sembra venire spesso confusa con altre patologie della pelle come scabbia, dermatite atopica e molte altre simili. L’Associazione Italiana Celiachia è portavoce dei pazienti. Ha 20 AIC associate che rispondono direttamente alle necessità del malato, migliorando la ricerca scientifica italiana sulla celiachia. Inoltre, diffonde il Marchio Spiga Barrata, la più grande garanzia di sicurezza per alimenti per celiaci.

La Celiachia è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue causata dal glutine, intollerante per individui geneticamente predisposti. La diagnosi è effettuata con analisi del sangue di anticorpi specifici e biopsia dell’intestino tenue. L’unica terapia è una dieta senza glutine.