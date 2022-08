Apple ha ridotto le acquisizioni, come spiegato da un insider

Il noto insider Mark Gurman ha parlato di come nei piani di Apple ci sia la stata la necessità di diminuire la quantità di acquisizioni della propria compagnia.

Come di recente spiegato da parte di Mark Gurman, noto insider di Bloomberg, nel corso degli ultimi due anni Apple ha ridotto drasticamente il numero di acquisizioni, in quanto si parla di come la compagnia abbia speso solamente 33 milioni di dollari nell’ultimo anno e 169 milioni di dollari nei primi mesi di quello attuale.

Si parla nello specifico di ben meno rispetto agli 1,5 miliardi di dollari per quel che riguarda l’anno fiscale del 2020, con varie startup che hanno permesso al colosso di migliorare quanto visto con Siri, Face ID e non solo, con la velocità che si è ridotta nel corso del tempo notevolmente.

Al momento si parla dell’acquisizione di Credit Kudos e AI Music che sono le acquisizioni note nel 2022, con Primephonic acquisita nel 2021, almeno per quel che concerne quelle note di cui è stato fatto uno specifico annuncio.

Ciò avviene al contrario di quanto visto con Microsoft, Google, Amazon e molte altre, che si sono trovate di giorno in giorno a valutare molte acquisizioni, mentre non è chiaro se nel giro di qualche tempo la compagnia avrà modo di valutare un numero maggiore di acquisizioni al fine di rimpolpare la propria potenza per quel che concerne vari ambiti.