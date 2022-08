Apollo Go porta i suoi robotaxi nelle città di Wuhan e Chongqing: è uno degli esperimenti più ambiziosi di sempre

Il taxi è arrivato, ma non c'è nessuno a bordo: a Chongqing e Wuhan, in Cina, parte uno dei più ambiziosi esperimenti con la guida autonoma di sempre.

La società cinese Baidu ha ricevuto i permessi per offrire un servizio di robotaxi nelle città di Chongqing e Wuhan. Le corse si prenotano direttamente dallo smartphone: l’auto non ha un conducente, ma è guidata da un’intelligenza artificiale.

Baidu, che fornisce i suoi servizi di robotaxi usando il brand Apollo Go, aveva già ricevuto le autorizzazioni per portare le sue auto senza pilota sulle strade della capitale, Pechino. Dopo i primi test pilota, il progetto è passato ad una fase successiva: ora l’azienda può addebitare le corse al cliente, mentre prima il servizio doveva essere strettamente gratuito. E non solo: se durante i test di Pechino le vetture dovevano necessariamente avere almeno un personale di sicurezza a bordo, ora le vetture sono libere di circolare senza personale.

Per questo motivo, Baidu spiega di essere la prima società a fornire un vero servizio di robotaxi in Cina. La maggior parte dei competitor utilizzano ancora il personale di sicurezza a bordo dei veicoli.

Ci sono comunque ancora delle importanti limitazioni: a Wuhan i robotaxi saranno in servizio esclusivamente durante la fascia oraria 9:00 – 17:00, inoltre potranno coprire un’area di appena 13 Km quadrati. A Chongqing il servizio è attivo dalle 9:30 alle 16:30 e copre un quartiere di circa 30 Km quadrati. Entrambi i quartieri non hanno un grande traffico pedonale, inoltre sono dotati di strade molto larghe. Per questo motivo, i robotaxi possono circolare liberamente senza grossi rischi per la sicurezza. Ogni città, per il momento, sarà dotata di una flotta di appena 5 vetture a guida autonoma.