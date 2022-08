Oggi vi presentiamo le 10 cose da sapere su Prey, il nuovo, imperdibile capitolo della mitica saga action/ sci-fi Predator. Di che parla? Chi sono i protagonisti? Che rapporto ha con i film precedenti? Vi raccontiamo noi le 10 cose da sapere su Prey, senza spoilerarvi nulla che non sia contenuto nel materiale promozionale. Per il resto, buon divertimento e buona visione!

Cos’è Prey

Prey è un film d’azione e avventura dal ritmo serratissimo, diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It – Capitolo due), disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 5 agosto 2022. Si tratta del settimo lungometraggio live action in cui appare la figura di Predator (contando la serie principale più i due spin-off/crossover), e a tutti gli effetti è un prequel agli episodi precedenti.

La trama di Prey

Ambientato 300 anni fa nella nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

Le origini: la saga di Predator

La saga di Predator è ormai storica, col primo, mitico film risalente al 1987, diretto da John McTiernan e con Arnold Schwarzenegger protagonista: curiosamente, tra tutta la filmografia di Schwarzy, il maggiore Dutch Schaefer non è mai ai primi posti nella classifica di gradimento dei suoi personaggi. Non certo perché il film sia brutto o il personaggio insignificante, anzi: ma il “villain” della pellicola, l’alieno predatore che le dà il nome, buca letteralmente lo schermo e fa passare tutto il resto in secondo piano.

Peccato che nei film successivi il fascino viene via via a mancare, non riuscendo a centrare l’obiettivo per via di contesti forse poco adatti o approcci fallimentari agli elementi distintivi del personaggio.

Su Disney+ trovate tutta la saga, ad ogni modo, e l’ordine da seguire, cronologicamente, è

Predator

Predator 2 (1990)

Predators (2010)

The Predator (2018)

Tenete a mente, tuttavia, che quella dei cosiddetti “Predator” è una razza aliena, tecnicamente chiamata “Yautja” e che come per gli Xenomorfi/Alien non si tratta sempre dello stesso alieno ma di cacciatori diversi in diversi film e contesti, quindi la continuity esiste ma non è strettissima e i film si possono vedere anche a sé stanti.

Un titolo coraggioso

A differenza di tutti i suoi predecessori, Prey non presenta il termine “Predator” all’interno del suo titolo, in alcun modo: scelta curiosa per un capitolo di rilancio di un franchise, che normalmente deve basarsi anche sul nome per avere il maggior richiamo possibile.

Ad ogni modo, si tratta di una scelta non casuale, perché chiaramente “Preda” è il contrario di “Predatore” e il titolo vuole spingere il pubblico a chiedersi chi sia realmente la preda e chi il cacciatore.

I crossover

Gli Yautja, sempre in cerca di prede di valore, si prestano benissimo per i crossover, e ne abbiamo visti nei videogiochi e nei fumetti (dove si scontrano anche… con Batman!) ma il crossover principe rimane, ovviamente, quello con Alien, visto su diversi media e anche in due lungometraggi cinematografici, purtroppo poco riusciti, per un motivo o per l’altro. Sapete che nel primo è presente anche Raoul Bova?

Il cast e il regista



Dan Trachtenberg è il regista della pellicola: il nome potrebbe dirvi poco o niente, ma ha lavorato su titoli importanti, dirigendo una puntata di The Boys e una di Black Mirror, ad esempio, ma soprattutto 10 Cloverfield Lane, spin-off di Cloverfield del 2016.

Il cast di Prey è composto di volti abbastanza sconosciuti al pubblico italiano, e vanta la particolarità di essere composto quasi interamente da attori nativi e della Prima Nazione, tra cui la protagonista Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico), l’esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) e Julian Black Antelope (Tribal). Questo perché nelle intenzioni dei produttori era molto importante fornire un ritratto accurato dei Comanche, che garantisse un livello di autenticità che fosse fedele alle popolazioni indigene.

Il doppiaggio

Il film è stato girato in inglese, con alcune frasi in comanche e qualche parola di francese qua e là: c’è però un elemento distintivo importante da considerare, ovvero che tra gli extra della pellicola si può selezionare una versione “interamente” in lingua nativa, fortemente voluta da regista e produttori. Si trova negli extra e non direttamente nella selezione lingua perché molte scene non sono semplicemente doppiate, ma rigirate appositamente in lingua, e dunque anche se il film è essenzialmente lo stesso (i dialoghi non sono poi molti, nella pellicola!) il montaggio è diverso.

Il Predator

Questa volta, sotto la maschera del Predator, si nasconde Dane DiLiegro, noto per American Horror Stories: il suo Predator è, come da copione, letale, ma diverso da quelli visti in altri film… una particolarità è la tecnologia a sua disposizione, in parte inedita rispetto al solito ma, soprattutto, meno avanzata (ma di certo non meno efficace!).

I legami con la saga

Prey nasconde al suo interno, in bella vista, alcune connessioni coi film precedenti (che non vi spoilereremo), che i fan più attenti ricollegheranno presto. Si tratta, ad ogni modo, di dettagli e easter egg apparentemente ininfluenti, che però, chissà, potrebbe invece avere un’importanza futura.

Il futuro

La saga continuerà dopo Prey? Non ci è (ancora) dato sapere, ma con una IP del genere è difficile lasciarla in un cassetto a lungo, come del resto è accaduto in passato.

Trachtenberg stesso afferma:

Ci sono un sacco di esalatanti idee riguardo a cosa si potrebbe fare in futuro per il franchise. Quel che mi entusiasma di più sono gli scossoni più audaci, e penso che ci sia possibilità di fare cose mai fatte prima.

Insomma, il futuro è tutto da scrivere e l’unico limite è la fantasia, dato che Predator può essere ambientato ovunque e in qualunque epoca.

Prey è disponibile dal 5 agosto su Disney+