Twitter permette ora alle aziende di aggiungere più informazioni

La nuova funzionalità aggiunta da Twitter a giugno, si chiama “Location Spotlight“, ed è stata implementata per alcuni account professionali, in modo che questi potessero avere informazioni sulla posizione e di contatto sul proprio profilo, e ora, Twitter ora consente a qualsiasi account aziendale di utilizzare la nuova funzione.

Come riportato da TechCrunch, Location Spotlight era disponibile solo per gli utenti con sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia ma d’ora in poi, la funzione arriverà per tutti gli account aziendali in tutto il mondo. Twitter ha affermato che queste opzioni mirano a rendere più facile per i consumatori raggiungere le aziende direttamente dal social network.

Gli utenti regolari di Twitter possono solo aggiungere un URL e una breve posizione a un profilo, tuttavia, con Location Spotlight, Twitter espande queste opzioni con numero di telefono, e-mail e indirizzo completo. Con un semplice tocco, un utente che visita un profilo Twitter professionale può chiamare o inviare un messaggio di testo a quell’attività, o persino vederne la posizione esatta su una mappa.

Queste informazioni extra vengono visualizzate appena sotto la biografia del profilo, inoltre, Twitter ha anticipato alcune altre nuove funzionalità in arrivo per gli account professionali, tra cui una “Casa professionale” che funzionerà come hub per mostrare le statistiche su un profilo aziendale e questa funzionalità dovrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane.