Thor: Love and Thunder, dietro le quinte degli effetti visivi e… l’origine delle capre

Cosa si cela dietro gli incredibili effetti visivi di Thor: Love and Thunder, capre mitologiche comprese? Scopriamolo in due dietro le quinte ufficiali.

Thor: Love and Thunder, così come il suo predecessore Thor: Ragnarok, è di certo un film altamente spettacolare, grazie anche alla quantità di effetti visivi presenti e alla cura riposta nella loro realizzazione. Due nuovi video di backstage ci mostrano come sono stati realizzati, soffermandosi anche sui due personaggi “di contorno” più amati del film: le ormai mitiche capre Toothgnasher e Toothgrinder.

Il film – nelle sale dal 6 luglio e presto anche su Disney+ – segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

