Rick and Morty 6: il promo della sesta stagione

Durante l’autunno uscirà Rick and Morty 6, la sesta stagione della serie animata di Adult Swim. L’uscita dei nuovi episodi è prevista nei prossimi mesi, considerando che arriverà il 4 settembre su Adult Swim. La quinta stagione si è conclusa a settembre scorso.

Ecco il promo di Rick and Morty 6.

Here's a small promo for Rick and Morty season 6: https://t.co/QSZmCmqTUb — CN News/Schedules (@CNschedules) August 6, 2022

Oltre alla serie regolare è in sviluppo anche una serie anime. Secondo quanto è stato riferito dai siti oltreoceano la serie anime su Rick and Morty sarà sviluppata per HBO Max e Adult Swim e sarà composta da dieci episodi. Takashi Sano ha già lavorato su “Rick and Morty vs. Genocider” e su “Summer Meets God (Rick Meets Evil).” La produzione sarà affidata a Telecom Animation Film.

Gli altri episodi speciali che sono usciti fino ad ora sono: Samurai & Shogun, Rick and Morty vs. Genocider, Rick + Morty in the Eternal Nightmare Machine, Summer Meets God (Rick Meets Evil) , The Great Yokai Battle of Akihabara, Samurai & Shogun Part 2.

In Italia le prime quattro stagioni di Rick and Morty si possono vedere sulla piattaforma streaming Netflix. Ricordiamo che la serie animata è nata come parodia di Ritorno al Futuro.

Potrebbero interessarti queste news su Rick and Morty: