Oppo Watch 3: il lancio è vicino, spuntano le foto

Non è passato molto da quando il noto leaker Digital Chat Station ha approfondito i piani di Oppo per quel che concerne i Watch 3, dispositivi che come sappiamo dovrebbero venire finalmente svelati nel corso della giornata del 10 agosto 2022.

La compagnia ha avuto modo di commentare il tutto, confermando sulla piattaforma di Weibo che i gioiellini verranno lanciati nella giornata di mercoledì, alla quale manca di conseguenza davvero tempo, con dettagli che di conseguenza verranno rivelati nel giro di davvero poco tempo.

Si parla anche dell’arrivo di un prodotto Zhimei Life per quel che concerne il mercato cinese, e non sappiamo se gli smartwatch avranno modo in futuro di giungere anche in Italia. Ciò che è noto è che i dispositivi avranno all’interno il SoC Snapdragon W5 Gen 1, con tre modelli che verranno lanciati, e che potrebbero avere SoC diversi.

Manca ancora del tempo, e sono già emerse anche le foto di come i device in questioni dovrebbero presentarsi grazie al noto leaker Evan Blass, come potete ammirare nel Tweet presente qui di seguito. Non resta che attendere ulteriori approfondimenti da parte del colosso sul tutto, visto che di sicuro ci sarà molto di cui discutere con l’evento.