Avengers: Endgame – Kevin Feige voleva la morte di tutti i vendicatori originali

Durante il podcast Happy Sad Confused i due fratelli Joe e Anthony Russo hanno rivelato che in Avengers: Endgame il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, voleva la morte di tutti i membri originali dei Vendicatori (Captain America, Hawkeye, Thor, Hulk, Iron Man e Black Widow), ma i filmmaker hanno giudicato quella scelta troppo forte.

Qui sotto trovate le parole dei due filmmaker:

Ci sono stati molti rumor su chi sarebbe morto. Kevin aveva un soggetto, ma abbiamo pensato che quel tipo di scelta fosse troppo aggressiva ed il pubblico non l’avrebbe elaborata con facilità. Mentre portare uno o due personaggi a sacrificarsi poteva intervallare l’azione con l’emozione e continuare a raccontare la storia.

Intanto durante il panel Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2022 sono stati annunciati due film sugli Avengers in uscita nel 2025. Le date esatte della distribuzione dei due film sugli Avengers sono il 2 maggio 2025 per Avengers: The Kang Dynasty, ed il 7 novembre 2025 per Avengers: Secret Wars. Ricordiamo che Secret Wars fu il crossover che portò sia supereroi Marvel che villain a scontrarsi all’interno del pianeta Battleworld (fu anche la storia in cui fece l’esordio il costume da simbionte di Spider-Man che fu alla base della nascita di Venom).