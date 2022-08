Apple Watch Series 8: ecco cosa sappiamo sul loro design e sui colori disponibili al lancio

Gli Apple Watch Series 8 non hanno più segreti? Un corposo leak svela come sarà il design e i colori in cui sarà disponibile al lancio.

Gli Apple Watch Series 8 non hanno più segreti? Un corposo leak svela il design della prossima generazione di smartwatch, incluse le opzioni cromatiche in cui sarà disponibile. Ricordiamo che i nuovi wearable verranno presentati a settembre, durante lo stesso evento di lancio degli iPhone 14.

Apple dovrebbe presentare ben tre diversi modelli di Apple Watch, incluso il nuovo e chiacchierato Apple Watch Pro – un wearable pensato per gli sport estremi e con un prezzo estremamente più alto di quello del modello base.

E proprio il nuovo Apple Watch Pro giocherebbe un ruolo importante nella strategia di Cupertino. Secondo il leaker ShimpApplePro, gli Apple Watch Series 8 non introdurranno grosse novità rispetto ai Series 7. Al contrario, il modello Pro avrà un design estremamente distintivo e diverso da quello della serie regolare. Apple non intende stravolgere il design degli Apple Watch Series 8 proprio per evitare di togliere l’attenzione al nuovo modello più costoso.

Il form factor degli Apple Watch Series 8 sarà pertanto pressoché identico a quello già visto sulla settima generazione. Ciononostante, Apple cambierà almeno in parte il processo di produzione degli smartwatch: utilizzerà una colla molto più forte, in modo da rendere il case del wearable più resistente.

Apple manterrà invariate anche le dimensioni del dispositivo, che continuerà ad essere disponibile nelle versioni da 41 e 45mm. Storia diversa per il modello Pro, che sarà leggermente più grande.

Per quanto riguarda i signature color di questa generazione, gli Apple Watch 8 saranno disponibili nei colori Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED. I modelli con cassa in acciaio inossidabile saranno disponibili in argento, grafite e oro.