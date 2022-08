Stranger Things 4: disponibili in pre-ordine i Funko POP! della quarta stagione

Funko ha presentato la linea POP! dedicata a Stranger Things 4, che è già disponibile in pre-ordine, ed in vendita da gennaio.

Sono stati svelati i Funko POP! di Stranger Things 4, e gli appassionati della serie TV dei fratelli Duffer possono già avere l’occasione di trovare i loro personaggi preferiti sia in versione Funko classico che in modalità portachiavi.

Qui sotto trovate le immagini dei Funko POP! di Stranger Things 4. Ad oggi i Funko si possono solo pre-ordinare, considerando che saranno disponibili da gennaio 2023.

Tra i personaggi rivelati possiamo trovare Mike, Erica, Robin, Argyle, Eleven, e Steve, assieme ad i villain della nuova stagione Vecna e DemoBats. Mentre tra i Funko multipack ci sono Robin e Nancy. Da poco è iniziata la fase di scrittura della quinta stagione di Stranger Things.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

La nuova stagione è stata distribuita su Netflix tra maggio e luglio.