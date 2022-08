Starbucks presenterà un programma fedeltà con ricompense NFT

05—Ago—2022 / 8:21 AM

Il prossimo mese Starbucks presenterà un nuovo programma fedeltà incentrato sul cosiddetto Web3. Tra le altre cose, accumulando punti i clienti della catena di caffetterie potranno riscattare degli NFT.

Starbucks ha anticipato che i suoi NFT non saranno dei semplici oggetti collezionabili virtuali. Ogni NFT, infatti, sarà associato a dei perk e dei vantaggi specifici. Al momento l’azienda non ha anticipato molti altri dettagli sull’iniziativa.

Ad esempio, non sappiamo nemmeno su quale rete verranno emessi gli NFT. “Crediamo che i collezionabili digitali possano aggiungere valore alla nostra attività”, ha spiegato un portavoce. “Riveleremo ulteriori dettagli nel corso del 2022”. Il progetto verrà supervisionato da Adam Brotman, il dirigente di Starbucks che aveva già curato il lancio della piattaforma per pagare ed effettuare ordinazioni utilizzando lo smartphone.

Attualmente esiste già un programma fedeltà della catena: si chiama Starbucks Rewards e consente ai clienti di accumulare punti Stars, che possono poi essere riscattati per riscuotere bevande gratuite e altre ricompense. Il CEO di Starbucks ha aggiunto che grazie all’integrazione con gli NFT l’azienda spera di raggiungere il pubblico dei giovanissimi: “non vogliamo essere un’attività con una clientela in progressivo invecchiamento e incapace di essere rilevante trai giovani”. Durante il secondo trimestre del 2022, Starbucks ha riportato ricavi per 8,15 miliardi di dollari – leggermente di più di quanto promesso agli investitori.