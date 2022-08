Sex Education 4: sono iniziate le riprese della quarta stagione

Il protagonista della serie TV Sex Education, Asa Butterfield, ha condiviso un’immagine con cui ha ufficializzato l’inizio delle riprese di Sex Education 4. A supportarlo c’è stata anche la risposta del co-protagonista Alistair Petrie.

Ecco l’immagine tweet di Asa Butterfield sull’inizio delle riprese di Sex Education 4.

Per la quarta stagione della serie TV non ci saranno Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Rakhee Thakrar (Emily Sands), e Simone Ashley (Olivia), che non riprenderanno i loro ruoli delle precedenti stagioni. Mentre ci sarà Ncuti Gatwa come Eric, e poi saranno presenti anche Connor Swindells, Aimee Lou Wood, e Kedar Williams-Stirling. Il creatore del progetto, Laurie Nunn, ritornerà anche lui sulla produzione.

Ricordiamo che Sex Education è una serie Netflix che è stata lanciata nel 2019, che vede come protagonista il personaggio Otis Milburn, un adolescente britannico come tanti, figlio di Jean, una scrittrice e terapista sessuale. Tra una madre particolarmente invadente e la sua vita scolastica presso il liceo Moordale, le varie stagioni seguono il percorso di crescita di Otis, sia dal punto di vista relazionale, che nella sua vita sentimentale e sessuale.

Ancora non è stata diffusa una data di distribuzione di Sex Education 4.

