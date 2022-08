Offerte Amazon: pre-order di Hogwarts Legacy per PS4 disponibile a prezzo stracciato

Le offerte di Amazon permettono di procedere con l’acquisto di Hogwarts Legacy grazie al pre-order, almeno per quel che concerne la versione PS4, preparandosi a quando finalmente il titolo particolarmente atteso verrà rilasciato prima della fine del 2022, salvo ulteriori rinvii.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di procedere con l’acquisto del titolo in questione in ognuna delle versioni, con la pagina Amazon che infatti include sia l’edizione PS4 che le altre. C’è da dire che tuttavia quella PS4 e quella Xbox One, rispetto al titolo su PS5 e Xbox Series X/S risultano in forte sconto, costando meno di 50€ in entrambi i casi.

Si parla di un prezzo di solamente 47€, il più basso che si sia mai visto per il pre-order di Hogwarts Legacy, con uno sconto che ammonta esattamente al 33% al momento, seppur lo stesso potrebbe diminuire nel corso del tempo.

Il titolo in questione, nel 2022, permetterà agli utenti di vivere un’esperienza magica grazie a delle avventure ambientate prima di quanto visto nella saga di Harry Potter, con decine di contenuti tutti da scoprire dopo anni in cui si parla del nuovo titolo a tema magico.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.