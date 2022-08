Morbius – Matt Smith sul flop del film: “Si tratta di cinema, non salviamo vite”

Parlando con Rolling Stone UK l’interprete Matt Smith s è espresso sul flop di Morbius, il lungometraggio Sony/Marvel che è diventato virale sui social e sul web, ma che al box-office si è dimostrato un film capace di ottenere solo riscontri negativi.

Ecco cosa ha dichiarato Matt Smith sull’insuccesso di Morbius:

Si, purtroppo è andato male, ma bisogna incassare il colpo e andare avanti. Alla fine dei conti si tratta di un film, non salviamo mica delle vite. Per qualche ragione non ha funzionato, ed è andata così.