iPad 10: addio jack audio, ma il design sarà completamente nuovo

05—Ago—2022 / 10:40 AM

Apple farà una piccola rivoluzione con il prossimo iPad 10. Parliamo chiaramente del modello base, quello entry-level con specifiche molto meno ‘generose’ rispetto ai modelli Air e Pro.

Il design dava ormai da diversi anni segni di profonda stanchezza, e infatti Apple partirà proprio da qua. I bordi diventeranno piatti, riprendendo le linee che ormai contraddistinguono l’intera linea di prodotti della Mela Morsicata, a partire dagli iPhone e, appunto, dagli altri iPad high-end.

Nonostante tutto, il pulsante ‘Home’ non verrà toccato. Una scelta che – almeno attualmente – accomuna tutti i prodotti entry-level della Apple, come gli iPhone SE e l’iPhone 8. A sparire, piuttosto, sarà il jack audio per le cuffie. Anche il prossimo iPad 10 supporterà esclusivamente le cuffie Bluetooth, oppure quelle con ingresso USB-C.

Quanto allo schermo, sarà di proporzioni leggermente più generose: un pochino sopra ai 10,2 pollici visti sull’iPad attualmente in commercio. Cambia anche il design della fotocamera, che diventerà simile a quella vista sull’iPhone X.

Secondo gli ultimi rumor, l’iPad base riceverà per la prima volta un audio quad-speaker, con un ovvio miglioramento della qualità del suono — è la stessa soluzione adottata sugli iPad Pro, ma non presente al contrario su iPad Air e Mini.