Instagram porta gli NFT in 100 nuovi paesi, ma l’Europa resta misteriosamente esclusa

Mark Zuckerberg ha annunciato che l'integrazione degli NFT all'interno di Instagram verrà espansa in 100 nuovi paesi. L'Italia non è inclusa.

Mark Zuckerberg ha annunciato che l’integrazione degli NFT all’interno di Instagram verrà espansa in 100 nuovi paesi. Dopo i primi incoraggianti test negli Stati Uniti, Meta ha deciso di spingere sull’acceleratore, esportando l’iniziativa in Africa, Asia, Medioriente e Sud America.

Per il momento Meta non ha piani per portare gli NFT anche in Europa, e quindi in Italia.

Tra le altre cose, il CEO di Meta ha anche annunciato che nell’immediato futuro verranno supportati due nuovi wallet digitali: il Coinbase Wallet e il Dapper Wallet. Instagram supporterà anche gli NFT emessi sulla rete Flow.

Come funziona l’integrazione con gli NFT: gli utenti possono collegare al loro account un wallet digitale, in modo da mostrare la loro collezione di Non-Fungible Token sul loro profilo Instagram. Grazie all’integrazione con i wallet, gli utenti possono certificare di essere i legittimi proprietari dei token: ogni immagini contiene un collegamento alla pagina della collezione e a quella del collezionista.

Attualmente Instagram supporta i wallet Rainbow, MetaMask e Trust Wallet. Coinbase Wallet e Dapper Wallet arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Instagram supporta le blockchain di Ethereum, Flow e Polygon. Per il momento gli NFT emessi sulla rete di Solana continuano ad essere esclusi, nonostante sia uno degli ecosistemi più vivaci della scena dei collezionabili digitali.

Instagram ha ribadito che l’integrazione degli NFT su Instagram non comporta costi o commissioni per l’utente.