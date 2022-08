Ictus: negli Usa nuovo farmaco ripara danni cerebrali

L’Università di Cincinnati attesta un nuovo farmaco in grado di riparare i danni causati da ictus. Il farmaco ha il nome di NVG-291-R e ha portato alla riparazione del sistema nervoso con relativo recupero funzionale. Il tutto sperimentato su una cavia colpita da ictus grave.

La maggior parte delle terapie odierne si concentrano principalmente sulla riduzione dei danni precoci dell’ictus. Tuttavia, il nostro gruppo si è concentrato sulla neuroriparazione come alternativa e ora ha dimostrato che il trattamento con NVG-291-R non solo si traduce in neuroprotezione per ridurre la morte neuronale, ma anche in robusti effetti neuroriparativi. L’unico farmaco attualmente approvato dalla FDA per il trattamento dell’ictus non ripara i danni e deve essere somministrato entro 4,5 ore dall’inizio dell’ictus. La maggior parte delle terapie oggetto di ricerca devono essere applicate entro 24-48 ore dall’inizio di un ictus. Un prodotto che funzioni per riparare i danni da ictus, anche a distanza di una settimana dopo l’insorgenza dei sintomi, cambierebbe il paradigma per il trattamento dell’ictus.