Google: i risultati ora enfatizzano meglio le parole tra virgolette

In un aggiornamento della pagina dei risultati di ricerca di Google, ora viene reso chiaro come vengono visualizzate nella pagina le parole messe tra virgolette.

Molte ricerche su Google vengono gestite come un paio di parole separate e il motore di ricerca trova le relazioni tra le parole per trovare i migliori risultati da tutto il Web, in alcuni casi i risultati di ricerca di Google mostrerebbero uno snippet scelto dal sito e in altri verrà mostrata un’anteprima pertinente del testo della pagina.

Ma quando si mettono alcune delle query tra virgolette, Google si assicura di trovare quelle parole esatte in quell’ordine preciso e la maggior parte delle volte, la pagina dei risultati di ricerca mostrerebbe anche la citazione nel contesto appropriato della pagina.

Oggi Google ha annunciato che la sua pagina dei risultati di ricerca ora mostrerà sempre le parole citate nel contesto di come appaiono. Ad esempio, un’eccezione precedente era se le parole apparivano nei menu di navigazione della pagina o in qualsiasi altro luogo che non costituisse uno snippet utile.

Nel post del blog, l’azienda offre un esempio di ricerca di “Ricerca Google” tra virgolette. Nel secondo risultato di ricerca, sulla pagina viene visualizzata la frase “Ricerca con Google” perché è utilizzata nel testo alternativo di un’immagine nella pagina e nonostante non appaia come testo standard sulla pagina, “Ricerca Google” è incluso in grassetto nello snippet, insieme a una frase vicina per darti un’idea di dove cercare.