Batgirl: un’immagine inedita mostra il Batman di Michael Keaton e Leslie Grace insieme

Dopo che la Warner Bros. ha cancellato il progetto cinematografico relativo a Batgirl, gli appassionati ed anche gli addetti ai lavori si sono espressi su questa sorprendente decisione della casa di produzione. E, nel frattempo, sono stati pubblicati dei nuovi contenuti del lungometraggio, tra cui un’immagine che mostra la Batgirl di Leslie Grace assieme al Batman di Michael Keaton.

Ecco l’immagine.

Fino ad ora erano state pubblicate solo immagini singole dei due protagonisti, e si tratta della prima foto che li mostra assieme, ed entrambi con il costume. La stessa protagonista Leslie Grace ha dichiarato sulla cancellazione di Batgirl:

Sulla scia delle ultime notizie riguardo al film, sono orgogliosa per il duro lavoro e per l’impegno del cast e della squadra di lavoro, dimostrati durante i sette mesi in Scozia. Mi sento fortunata per avere avuto l’opportunità di lavorare in mezzo a persone con cui ho costruito grandi rapporti umani. A tutti i fan di Batgirl voglio dire grazie per l’affetto e la fiducia, che mi hanno consentito di vestire i panni della mia eroina!