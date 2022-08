TikTok si allea con Ticketmaster: i biglietti della WWE e di Demi Lovato si acquistano dall’app

In alcuni paesi TikTok venderà anche i biglietti per gli eventi. Si parte con il wrestling della WWE e con i concerti della cantante Demi Lovato.

04—Ago—2022 / 10:55 AM

In alcuni paesi TikTok venderà anche i biglietti per gli eventi. Si parte con il wrestling della WWE e con i concerti della cantante Demi Lovato. ByteDance, la parent company cinese che possiede l’app, ha stretto una partnership con Ticketmaster.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente all’interno dell’applicazione ufficiale di TikTok, senza necessità di aprire altre pagine web.

È l’ennesima mossa che testimonia l’interesse di TikTok per la musica, una componente chiave del successo del social. Non soltanto TikTok venderà i biglietti per i concerti, ma sembra anche che ByteDance stia lavorando ad un competitor di Spotify chiamato TikTok Music. Verosimilmente, una volta che quest’ultimo servizio diventerà attivo ByteDance tenterà di monetizzare ulteriormente i suoi utenti attraverso la vendita di biglietti e merchandising.

La partnership con Ticketmaster sta già dando i suoi frutti. Negli USA gli utenti di TikTok possono già acquistare i biglietti per gli ultimi eventi di Demi Lovato, OneRepublic, Usher, i Backstreet Boys e la WWE. Beyonce dovrebbe aggiungersi presto alla lista di artisti che utilizzeranno l’applicazione per promuovere i loro concerti.

Gli artisti e gli organizzatori degli eventi potranno inserire un’apposito link che rimanderà ad una pagina per acquistare i biglietti all’interno di TikTok. Ticketmaster negli anni ha stretto accordi simili anche con Pandora e Spotify.