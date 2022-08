The Pope’s Exorcist: la prima immagine di Russell Crowe nel film

Incuriosirà gli appassionati di horror e di storie sugli esorcismi il film The Pope’s Exorcist, che racconta il percorso di Padre Amorth, personaggio realmente esistito, ed i cui panni saranno vestiti da Russell Crowe. Da poco è stata diffusa online la prima immagine del lungometraggio.

Ecco Russell Crowe nei panni di Padre Amorth in The Pope’s Exorcist.

Il cast del film vedrà presenti anche Alex Essoe (Doctor Sleep) e Daniel Zovatto (It Follows). Padre Garbiele Amorth si conta abbia realizzato oltre 100.000 esorcismi durante la propria vita. Il film sarà basato sui libri An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Alla regia del progetto ci sarà Julius Avery, mentre in precedenza ci doveva essere Ángel Gómez. La sceneggiatura è stata realizzata da Evan Spiliotopoulos, che ha avuto delle revisioni operate da Chuck MacLean, sul soggetto iniziale curato da Michael Petroni, Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Doug Belgrad of 2.0 Entertainment produrrà The Pope’s Exorcist assieme a Michael Patrick Kaczmarek, Jeff Katz di Worldwide Katz ed Eddie Siebert di Loyola Productions President. Per quanto riguarda la supervisione del progetto saranno coinvolti Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson di Screen Gems.

Ricordiamo che Russell Crowe è tra i protagonisti di Thor: Love and Thunder, lungometraggio uscito a luglio scorso nelle sale cinematografiche, e si vedrà anche nel film Marvel su Kraven the Hunter.