Taddeo L’esploratore e la tavola di smeraldo: trailer del film, dal 22 settembre in sala

Il 22 settembre arriverà sui grandi schermi italiani una nuova storia con protagonista il buffo avventuriero Taddeo Jones: Taddeo L’esploratore e la tavola di smeraldo. Ecco il primo trailer del film, pubblicato da Eagle Pictures per conto di Paramount.

Terzo film della saga tratta dai fumetti di Juan López Fernández (Jan), Javier Barreira, Gorka Magallón ed Enrique Gato, vede nuovamente lo stesso Gato alla regia.

Sinossi:

Taddeo è un archeologo un po’ impacciato e il suo più grande sogno è quello di essere riconosciuto e apprezzato dai suoi colleghi, nonostante spesso ne combini di tutti i colori. Quando Taddeo distrugge inavvertitamente un raro sarcofago, un’antica maledizione prende vita, mettendo in pericolo la vita dei suoi amici. Per salvare Mummia, Jeff e Belzoni, Taddeo e Sara partiranno per un un’incredibile avventura che li porterà fino agli angoli più remoti del pianeta. Riusciranno a fermare la maledizione della Tavola di Smeraldo senza combinare troppi guai?

