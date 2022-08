Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Paldea nel dettaglio nel nuovo video ufficiale

The Pokémon Company ci porta nella regione di Paldea con una nuova e dettagliata video preview di sei minuti per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Ieri, durante una presentazione video Pokémon Presents, The Pokémon Company International ha svelato nuovi dettagli su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che usciranno il 18 novembre 2022 esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch, mostrando un nuovo trailer. Arriva oggi un nuovo approfondimento video di ben sei minuti, che ci mostra altre novità e ampi scorci della regione di Paldea.

I giocatori inizieranno la loro avventura nella regione di Paldea, una terra ricca di vaste distese naturali caratterizzate da laghi, altissime vette, lande brulle e catene montuose. Incontreranno persone e Pokémon che convivono nei luoghi più disparati, da una comunità agricola che gode di raccolti abbondanti a una cittadina portuale animata da un vivace mercato. Ci sono anche Pokémon che vivono in cima agli alberi, nei fiumi e in altri habitat nella natura selvaggia.

Nel cuore di Paldea è situata la città più grande della regione: Mesapoli. Qui i giocatori troveranno l’Accademia Arancia o l’Accademia Uva. In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il nome della scuola, il suo emblema, le sue uniformi e altri dettagli cambieranno in base alla versione del gioco.

Il Pokédex sarà una delle applicazioni da installare sullo Smart Rotom. Nell’App Mappa, i giocatori potranno visualizzare la cartina dell’intera regione di Paldea, sulla quale verrà mostrata anche la loro posizione. Quest’app fornirà anche varie informazioni sulla regione, come ad esempio dove trovare i Centri Pokémon, i Pokémon selvatici e le città nelle vicinanze.

Il fenomeno Teracristal

Questo fenomeno si manifesta esclusivamente nella regione di Paldea e rende i Pokémon luminosi e brillanti come gemme. Con la teracristallizzazione, una gemma Teracristal appare sul capo dei Pokémon come una corona e il loro corpo brilla come una pietra preziosa.

Tutti i Pokémon della regione di Paldea possono teracristallizzarsi per ottenere poteri speciali. Far teracristallizzare un Pokémon permetterà ai giocatori di ottimizzare le loro strategie di lotta aumentando la potenza delle mosse il cui tipo corrisponde al teratipo del Pokémon. Poiché esistono 18 tipi, le combinazioni di Pokémon e teratipo sono innumerevoli.

È possibile far teracristallizzare un Pokémon solo una volta per lotta e la trasformazione durerà fino al termine dello scontro. Per far teracristallizzare un Pokémon servirà una Terasfera, che dopo l’uso dovrà essere ricaricata. I giocatori potranno caricare la Terasfera toccando dei cristalli traboccanti di energia Teracristal o visitando un Centro Pokémon.

I Raid Teracristal

Nei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i giocatori dovranno fare squadra con altri tre Allenatori per riuscire a sconfiggere un Pokémon selvatico teracristallizzato. Per trovare alleati per un Raid Teracristal sarà necessario andare al menu “Raid Teracristal” e poi scegliere se cercare aiuto o se unirsi alla lotta di qualcun altro. Per poter lottare al fianco di amici, i giocatori dovranno impostare una password. Questo sistema di lotta è a tempo e permetterà ai giocatori di continuare ad attaccare senza interruzioni e senza dover aspettare che gli altri Allenatori scelgano cosa fare.

Il Poképortale e la Cerchia contatto

In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i giocatori potranno effettuare scambi e lottare con Allenatori di tutto il mondo utilizzando una funzione chiamata Poképortale.

Scambi: nel Poképortale, i giocatori potranno scambiare Pokémon con una persona specifica attraverso gli scambi in link. Con lo scambio magico, invece, potranno selezionare un Pokémon che verrà scambiato con quello di un giocatore scelto casualmente in qualsiasi parte del mondo.

Lotte: i giocatori potranno affrontare altri Allenatori in una lotta in link tramite l’omonima opzione nel Poképortale.

Annunciati i bonus per l’acquisto

Acquistando Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto entro una certa data, i giocatori riceveranno in regalo un Pikachu speciale. Questo Pikachu ha due caratteristiche uniche: Conosce la mossa Volo, che normalmente non potrebbe imparare. È di teratipo Volante. I giocatori potranno ottenerlo accedendo alla funzione Dono Segreto e selezionando l’opzione Tramite Internet nel gioco entro martedì 28 febbraio 2023.

I giocatori che effettuano il download della versione scaricabile di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto sul Nintendo eShop entro martedì 28 febbraio 2023 potranno anche ricevere un codice per il set avventura.[4]

10 Pozioni

5 Cure totali

3 Revitalizzanti

3 confezioni di Etere

1 Caramella rara

1 Pepita

Come regalo per aver acquistato Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto – Edizione duplice con SteelBook, i giocatori riceveranno due codici seriali (uno per gioco) per ottenere 100 Poké Ball.

Per saperne di più su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, visitate Pokemon.it/ScarlattoVioletto.

Leggi anche: