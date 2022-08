Offerte Amazon: WD_BLACK P10 da 2 TB targato Call of Duty in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare l’hard disk WD_BLACK P10 da 2 TB a tema Call of Duty: Black Ops Cold War fruendo di un ottimo sconto che viene proposto per quel che concerne la versione da 2 TB del dispositivo, alquanto capiente.

Il link presente in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di fruire dell’ottimo sconto proposto prima che questo possa esaurirsi, mentre non manca la possibilità di ottenere la spedizione gratuita per tutti gli utenti e quella veloce per gli abbonati a Prime.

Parliamo nello specifico di uno sconto del 56% rispetto al totale che viene proposto, il che rende di conseguenza il dispositivo alquanto conveniente visto che si tratta del minimo storico che si sia mai visto sulla piattaforma di E-Commerce, con il prezzo che nello specifico ammonta a 59,99€.

Il dispositivo in questione, con una capienza di 2 TB, la quale riguarda quindi la versione in sconto, permette di archiviare moltissimi file sfruttando l’ottima velocità che viene garantita, sia che si tratti di videogiochi, perfetti per quest’edizione, sia per tutti gli altri contenuti per cui si necessita maggiore spazio.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.