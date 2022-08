Offerte Amazon: Echo Dot di 4ª generazione disponibile in super sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare l’Echo Dot di 4a generazione della compagnia a un prezzo che risulta nettamente scontato, considerando che si parla nello specifico di un prezzo a dir poco basso per il prodotto pronto a permettere di sfruttare al meglio l’assistente vocale Alexa.

Il link presente in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto per mettere mano su questo prima che lo sconto finisca, avendo di conseguenza modo di acquistare il device a dir poco essenziale per quel che concerne le smart home.

Il prezzo a cui l’Echo Dot di 4a generazione di Amazon viene proposto, grazie all’offerta presente è di 29,99€, con una riduzione del 57% rispetto al totale, e con il costo da affrontare che risulta quasi il minimo storico che si sia mai visto sul sito di E-Commerce.

Grazie all’Echo Dot in questione, è possibile portare nelle proprie case Alexa a un costo che risulta piuttosto basso rispetto al prezzo di listino, con le uniche necessità che restano quelle di avere una connessione a internet e collegare il device a una rete elettrica sfruttando il comodo caricatore incluso nella confezione.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.