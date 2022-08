Offerte Amazon: bundle Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto in pre-order scontato

Le offerte di Amazon permettono di acquistare i videogiochi Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto in un bundle proposto che lascia che gli utenti abbiano modo di risparmiare molto sul pacchetto completo che include entrambi i titoli, che acquistati separatamente risultano meno convenienti.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di procedere verso la pagina ufficiale del prodotto in questione prima della data d’uscita ormai sempre più vicina, con la possibilità di procedere con il pre-order al fine di fruire dell’ottimo sconto che viene proposto per tutti gli utenti, mentre non manca la possibilità di ottenere la spedizione gratuita per tutti gli utenti.

Parliamo nello specifico del bundle dei videogiochi Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto che viene proposto su Amazon al momento a 99,99€, con una riduzione del prezzo del 16% rispetto al totale che viene proposto.

I giochi in questione permetteranno agli utenti di vivere la nuova regione di Paldea, con gli utenti che avranno modo di cavalcare i Pokémon per esplorare le immense lande, avendo a che fare con le nuove palestre e con tutte le attività che i titoli in questione proporranno per questa nuova generazione.

