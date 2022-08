Love in the Villa – Innamorarsi a Verona: trailer e foto del film Netflix

Tom Hopper, lasciandosi per un attimo alle spalle The Umbrella Academy e Resident Evil, è il protagonista maschile della classica commedia romantica americana ambientata in Europa e, precisamente, in Italia: Love in the Villa – Innamorarsi a Verona, dove condivide lo schermo con Kat Graham. Del film, in arrivo su Netflix il primo settembre, vi mostriamo il trailer e le foto ufficiali.

Dopo essersi lasciata con il fidanzato, una giovane donna (Kat Graham) parte per Verona, la città dell’amore, dove scopre che la villa che ha prenotato è stata affittata per errore anche a un inglese cinico e molto affascinante (Tom Hopper) con il quale dovrà condividere la vacanza.

