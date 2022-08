Lost Ollie: le foto della miniserie Netflix in tecnica mista di Peter Ramsey

Il 24 agosto arriva su Netflix Lost Ollie, una miniserie tv in tecnica mista (live action con personaggi animati in CGI) diretta da Peter Ramsey, regista de Le 5 Leggende e co-regista di Spider-Man – Un nuovo universo: ecco le foto ufficiali rilasciate dalla produzione.

Lost Ollie è ispirata a una storia sviluppata dai premi Oscar Brandon Oldenburg e William Joyce, in seguito divenuta il libro “Ollie e i giocattoli dimenticati”, ed è stata sapientemente adattata dall’ideatore, sceneggiatore e produttore Shannon Tindle, che ha lavorato a film come Kubo e la spada magica.

Nel cast, tra chi ha fornito solo la voce doppiando i personaggi animati e chi, invece, presenzia in scena, troviamo Jonathan Groff, Mary J. Blige, Tim Blake Nelson, Gina Rodriguez, Jake Johnson e Kesler Talbot.

Questa la sinossi:

Lost Ollie narra l’epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell’infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell’infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Leggi anche: