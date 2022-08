Intel: la CPU 13700K potrebbe essere più che sorprendente

Nuove voci su presunti campioni pre-release di Core i9-13900K e Core i7-13700K sono state individuate, con quest'ultimo in esecuzione a 6,2 GHz molto veloci.

Cominciamo i rumor su un 13700K che VideoCardz ha segnalato. Consiste in un chip campione di qualificazione (che significa essenzialmente una CPU finita, inviata per il test) confrontato su CPU-Z con un clock di quasi 6,2 GHz (6185 MHz) su tutti i suoi core ad alte prestazioni (con i core di efficienza in esecuzione a 4189 MHz).

Il risultato del benchmark single-core su CPU-Z ha raggiunto 1.010, il che è notevole e supera le recenti fughe di notizie di Raptor Lake che abbiamo visto. Il multi-core è stato meno impressionante a 11.877, ma poi l’hyper-threading è stato disabilitato (con la tensione aumentata in grande stile a 1.536 Volt nel tentativo di ottenere un grande overclock e un risultato single-core, in pratica).

Wccftech, come spiegato da VideoCardz ha anche individuato una seconda fuga di notizie dei Raptor Lake da Baidu che mostra un esempio di ingegneria Core i9-13900K, e questo è stato overcloccato a 6GHz, usando una tensione simile ai 13700K sopra (1.546V), ma con i core di efficienza disabilitati. L’ammiraglia ha ottenuto un punteggio di 976 per single-core in CPU-Z. La parte più interessante è vedere il 13900K raggiungere i 6 GHz utilizzando il raffreddamento standard.

È una vera rivelazione per gli occhi vedere che il Core i7-13700K è già stato spinto ben oltre la soglia dei 6GHz su tutti i core, anche con gli avvertimenti menzionati: il più notevole è che, a differenza della perdita di 13900K, non sappiamo quale raffreddamento è stato usato, e c’è un suggerimento che la CPU abbia utilizzato un metodo di raffreddamento custom oltre i mezzi tradizionali.