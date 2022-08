Google Calendar: presto spariranno i Goals

Nel 2016 Google introdusse nella sua app calendario gli obiettivi, ovvero delle note che sarebbero risultate utili per svolgere determinate attività giornaliere, ma sembra che l’azienda ora voglia fare marcia indietro e rimuovere questa funzione, in quanto trovato nel file di installazione della versione 2022.30.2 dell’app Calendar di Google per Android, alcune parti del codice dicono che i Goals lasceranno presto l’applicazione.

Una stringa di informazioni nel codice del file di installazione dell’app Calendario dice che sarà ancora possibile vedere gli obiettivi che sono stati creati nel proprio calendario, ma non si ripeteranno più, e per tenere traccia dei propri obiettivi, l’app suggerisce invece di creare eventi ricorrenti.

La decisione di rimuovere Goals non è qualcosa che dovrebbe sorprendere, in effetti, Obiettivi è l’ennesima funzionalità che Google vuole rimuovere dalla sua app Calendario. A giugno, ancora una volta, in un’analisi del file di installazione di Google Calendar, con gli utenti di 9to5Google hanno scoperto che la Big G sta lavorando per sostituire la funzione Promemoria nell’app Calendario con Google Task.

Probabilmente tutti questi cambiamenti stanno accadendo perché Google potrebbe voler rendere la sua app Calendario un prodotto più incentrato sull’area di lavoro.