Drone-bagnino salva la vita a un 14enne

Ecco che nel mondo dei salvataggi in mare arrivano i droni-bagnino. In Spagna un drone di questo tipo ha salvato la vita di un quattordicenne.

L’arrivo dei droni-bagnino per i salvataggi in mare è stata comprovata positivamente in Spagna. Un quattordicenne è stato salvato da un drone-bagnino, mentre rischiava di annegare a causa della corrente di una marea di fronte alla spiaggia di Valencia. Il drone, giunto vicino al ragazzo ha attivato la sua funzione di “bagnino” lanciandogli un giubbotto di salvataggio.

Una manna dal cielo si può dire, perché il volo del drone arrivato proprio dal cielo ha permesso di salvargli la vita. Il giubbotto di salvataggio gli ha permesso di restare a galla fino all’arrivo dei soccorsi con le moto d’acqua. Fortunatamente dopo un ricovero breve in ospedale, il ragazzino è stato rimandato a casa in buone condizioni.

Trenta sono i droni di General Drones in Spagna, che pattugliano 22 spiagge, aiutando i bagnini fin dal 2017. Il numero delle persone che rischiano di annegare sono sempre di più, per questo il loro ruolo è essenziale. In Italia i droni si usano per la sicurezza delle spiagge di mare e anche di zone lacustri.

