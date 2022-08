Aquaman 2: ci sarà anche il Batman di Michael Keaton (rumor)

Dopo che è stata annunciata la presenza d Ben Affleck, il film Aquaman 2 potrebbe ripotare sul grande schermo anche il Batman di Michael Keaton. Lo ha rivelato il The Hollywood Reporter, che ha citato alcune fonti che provengono direttamente dagli screening test del lungometraggio.

Secondo le fonti Michael Keaton compare con il suo Batman in Aquaman 2 solo in alcune scene, ma la sua presenza sembra piuttosto confusionaria, e non si riesce a comprendere bene il perché sia stato inserito nel lungometraggio. Vedremo al momento dell’uscita del film se anche il pubblico pagante in sala la penserà alla stessa maniera.

Nel frattempo è sicuro che Michael Keaton sarà in The Flash. L’attore ha più volte spiegato cosa lo abbia spinto partecipare al lungometraggio. Ecco le sue parole:

Ero curioso, ma il fatto di essere curioso di capire come sarebbe stato indossare di nuovo i panni del personaggio non vuol dire che lo volessi davvero fare. Però era passato tanto tempo da quando lo avevo fatto, e doveva comunque essere un qualcosa fatto bene e per la giusta ragione.

Aquaman 2 uscirà al cinema il 17 marzo 2023.