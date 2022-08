Apple vuole sbarazzarsi delle password per sempre

Nonostante l’annuncio di Passkeys al WWDC 2022 di giugno, l’azienda ci ha lasciato desiderare sempre più informazioni su come funzioneranno gli Apple Passkey. Il gigante della tecnologia ha unito le forze con Microsoft e Google nell’ambito della FIDO Alliance in uno sforzo congiunto per eliminare le password dai nostri account Internet nel tentativo di aumentare la sicurezza, e ogni produttore rilascerà il proprio modello nei prossimi mesi, con le chiavi di accesso di Apple che arriveranno in autunno con iOS 16 e macOS Ventura.

Le passkey si basano sulla crittografia a chiave pubblica, che implica l’archiviazione di una chiave di sicurezza privata sul dispositivo, invece di condividere questa chiave per accedere, il proprio dispositivo confermerà che si ha la chiave giusta e creerà una sorta di firma per autorizzare l’accesso.

Solo perché la chiave è memorizzata sul proprio dispositivo, non significa che non si possa utilizzare hardware non Apple. Mentre il gestore di password di Apple promette di sincronizzarsi su tutti i dispositivi, se bisogna utilizzare un altro tipo di dispositivo, basta semplicemente scansionare un codice QR con il proprio iPhone, poiché non c’è una password da digitare, il phishing e altre truffe diventeranno molto meno frequenti.

Per famiglie, amici e persone care, è certo che sarà possibile ancora condividere le passkey tramite AirDrop, il che significa che gli account cointestati che utilizzano le stesse credenziali non ne risentiranno.