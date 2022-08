Apple avrebbe rinviato iPadOS 16 a ottobre

Sembra che Apple potrebbe confermare nel giro di non troppo tempo il rinvio di iPadOS 16 al mese di ottobre, come anticipato da parte del noto sito Bloomberg.

Sembra che nei piani di Apple ci sia un rinvio all’orizzonte per quel che concerne i software della compagnia, con il colosso che infatti dovrebbe trovarsi a rinviare a quanto pare il lancio di iPadOS 16, che si presenterebbe solamente nel corso del mese di ottobre 2022, al contrario di quanto si immaginava.

Il debutto era infatti previsto per settembre, assieme al lancio dei nuovi iPhone e a quello di iOS 16, ma qualcosa potrebbe cambiare e venire confermata da parte del colosso di Cupertino nel giro di non troppo tempo. Ad anticipare il tutto sono state le pagine di Bloomberg, una fonte a dir poco affidabile.

Il colosso lavora alla feature per il multitasking nota come Stage Manager, che permetterà di avere a che fare con un’esperienza pronta a ricordare maggiormente quanto visto con i Mac. A quanto pare dei bug stanno rallentando il processo, e con il colosso che vuole ovviamente rilasciare il tutto nel miglior stato, potremmo vedere uno slittamento di un mese.

Il tutto giungerà solamente su iPad Pro M1 e iPad Air e non su altri per via di alcuni problemi, con il colosso che non riuscirà infatti a offrire un’esperienza di multitasking dello stesso livello su device meno aggiornati.