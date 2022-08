AMD vuole lanciare nel 2023 delle piattaforme da gaming per auto

AMD, come spiegato sulle pagine di PCGamer, punta a lanciare delle piattaforme pensate per giocare ad alti livelli su dei veicoli, con l'uscita fissata al 2023.

Non sono mancati nel corso del tempo dei miglioramenti per le auto anche per quel che concerne la potenza dei computer presenti all’interno, con diverse vetture, come le Tesla, che già permettono addirittura di giocare a dei titoli fra una cosa e l’altra, sfruttando semplicemente la batteria del proprio veicolo.

In questo specifico caso parliamo di un’iniziativa di AMD, la quale ha parlato di come stia puntando a inserire sempre più schede video nelle auto elettriche al fine di renderle indipendenti per quel che concerne il mondo del gaming. Grazie a una partnership con ECARX, il colosso delle GPU punta a realizzare una vera e propria piattaforma.

Si parla di una novità vicina alla concretizzazione, che infatti dovrebbe giungere nei veicoli già a partire dal 2023, seppur non ci siano molto dettagli, con alcune premesse che risultano di sicuro alquanto piacevoli. Sembra che i dispositivi in questione permetteranno di giocare ad alte prestazioni, come se si trattasse di un computer da gaming.

La compagnia userà le APU Ryzen V2000 embeddate, con fino a 8 core e 16 thread e architettura Zen 2, con vari modelli che potrebbero venire scelti e garantire risultati differenti, seppur resti ancora da vedere in quale modo la compagnia procederà con l’implementazione del tutto.