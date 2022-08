Saturno ha gli anelli e Giove no, ecco il motivo

Dall’Università della California arriva un interrogativo sul nostro Sistema Solare. Saturno ha gli anelli e perché Giove no? I due pianeti sono diversi per gli anelli. Giove li ha ma di dimensioni inferiori. Forse sono piccoli, per la presenza di satelliti più grandi che gli orbitano intorno impedendo la formazione di anelli più grossi. Pare che se Giove non ha i suoi anelli di maggiori dimensioni sia dovuto alle sue lune. I ricercatori hanno dimostrato che le numerose grandi lune bloccano la formazione degli anelli di Giove.

Saturno e Urano, secondo e terzo pianeta più grande del Sistema Solare, sono circondati da anelli e polveri di diversa grandezza. Saturno li ha più grandi e quindi gli studiosi si sono chiesti il perché Giove non li abbia. Si sono domandati anche il motivo per cui gli anelli di Urano siano molto più visibili di Giove, seppur inferiori a Saturno. Urano pare si sia ribaltato su un lato dopo lo scontro con un corpo celeste che poi avrebbe formato gli anelli.

Stephen Kane e Zhexing hanno creato una simulazione al pc per comprendere meglio le caratteristiche di Giove e delle sue 4 lune principali. Il modello computerizzato ha dato la conferma che le 4 lune sono così grandi da impedire la formazione di anelli stabili. Tra di esse Ganimede, la più grande del sistema solare e di Mercurio. Giove può avere solo anelli molto deboli e per periodi limitati. La grandezza, la strutturazione e la forma di tali anelli rivelano gli eventi che hanno portato alla loro creazione.