Plugable svela il dispositivo per misurare i dati di ricarica dei dispositivi

L’USB-C è il connettore preferito da quasi tutti gli utenti Android e anche diversi produttori di laptop stanno abbandonando il classico intramontabile jack a spinotto. Dopotutto, l’ultima specifica USB-C 2.1 consente un’erogazione di potenza fino a 240 W rispetto al limite di 100 W dello standard precedente, tuttavia, se si vuole sapere quanto velocemente un particolare adattatore, cavo o combo carica effettivamente il laptop, si ha bisogno di un misuratore di potenza, ed è qui che torna utile l’ultimo prodotto di Plugable. L’azienda ha lanciato un nuovo misuratore di potenza USB-C in grado di misurare fino a 240 W (come spiegato da XDA-Developers).

I caricabatterie da 240 W per laptop e smartphone non esistono ancora, ma i report suggeriscono che i produttori di laptop da gaming stanno lavorando per integrare la tecnologia nei loro prodotti. Si potrebbe dire che il misuratore di potenza USB-C di Plugable è in anticipo, ma non fa male averne uno ora, in quanto è uno strumento versatile per misurare la direzione del flusso di corrente, la sua tensione, amperaggio e quanti watt vengono erogati e può essere utilizzato per monitorare la carica dei propri dispositivi in tempo reale, indipendentemente da ciò che dicono le specifiche di marketing.

L’ultimo prodotto di Plugable ha una porta USB-C femmina su un’estremità e una porta maschio sull’altra, può misurare l’elettricità che scorre in entrambe le direzioni, ed è possibile collegarlo tra il cavo di ricarica e il notebook o lo smartphone.

Un’altra comodità è il pulsante lungo il bordo che capovolge il display, in modo da vedere sempre le statistiche rivolte verso l’alto. Plugable afferma che il dispositivo supporta il trasferimento dei dati e il suo display OLED è più luminoso dei precedenti Power Meter.