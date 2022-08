Offerte Amazon: cofanetto Groundwork of Evangelion pre-ordinabile in sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il cofanetto Groundwork of Evangelion che include i 3 volumi a un prezzo leggermente scontato, preparandosi a quando questo verrà rilasciato domani, 4 agosto, per tutti gli utenti, con la possibilità di risparmiare qualche euro e assicurarsi la propria copia.

Il link a cui potete accedere in cima alla notizia vi porterà alla pagina ufficiale del prodotto in questione, il quale può essere pre-ordinato fin da subito prima che la giornata di domani arrivi, e che di conseguenza lo stesso risulti acquistabile da tutti gli utenti con la possibilità di fruire della disponibilità immediata.

Si parla nello specifico di un prezzo di 93,25€ per il cofanetto Groundwork of Evangelion che include i tre artbook del prodotto in questione, il quale risulta leggermente scontato per il pre-order del prodotto che verrà rilasciato domani, 4 agosto 2022.

Il cofanetto in questione è pronto a includere la magia delle animazioni che hanno reso Neon Genesis Evangelion famoso in tutto il mondo, grazie ai tre artbook a cura del maestro Hideaki Anno che possono essere acquistati con questo singolo articolo, e di conseguenza esposti per avere a portata di mano questi splendidi contenuti.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.