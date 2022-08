Moneta di 2mila anni con la Dea Luna ritrovata in Israele

Dal suo ritrovamento risulta ben conservata, visto che è di ben 1850 anni fa. Si tratta della scoperta di una moneta di bronzo romana risalente ai tempi dell’imperatore Antonino Pio nel II secolo d.C. È stata recuperata nelle vicinanze di Haifa (Israele), in una ricerca archeologica subacquea. Su un lato della moneta c’è la Dea Luna e sotto il segno dello zodiaco del Cancro. Dall’altra parte si trova la decorazione con il profilo di Antonino Pio, che regnò tra il 138 e il 161. Si ricorda come il periodo storico più pacifico dei Romani.

Non si tratta però della più antica moneta di epoca romana in Israele. Gli archeologi hanno scoperto due anni fa una serie di monete relative alla rivolta di Bar Kokhba, ovvero la terza guerra giudaica. A fare il ritrovamento l’Unità di Archeologia Marina, in collegamento all’Autorità israeliana per le antichità. La moneta è stata rivenuta sul fondo del mare durante un controllo di protezione per le antichità sull’area costiera. I Romani usavano monete fabbricate con argento, oro, rame, bronzo e oricalco. Erano molto diffuse nella Repubblica romana con sopra incise icone e scritte.

L’esperto di numismatica Lior Sandberg afferma che potrebbe appartenere a una serie di 13 monete con 12 segni zodiacali. Una con la ruota zodiacale al completo. Secondo l’esperto, la moneta è stata coniata in Egitto, riporta la data “anno otto” (l’ottavo regno del sovrano Antonino Pio, 144-145 d.C.). Il governo di Antonino sembra essere considerato dagli storici il periodo più tranquillo della Pax Romana. Antonino Pio governò proprio due anni dopo la fine della rivolta di Bar Kokhba. Tale imperatore migliorò i rapporti fra Romani ed Ebrei. Secondo alcuni esperti ci sono anche testimonianze scritte sulla profonda amicizia tra Antonino Pio e il capo degli Ebrei nel Levante, il rabbino Yehudah HaNasi.