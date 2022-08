I Monti Tianzi in Cina hanno ispirato Avatar

I Monti Tianzi sono uno spettacolo mozzafiato che deve essere assolutamente visitato. Sono montagne situate nello Zhangjiajie National Forest Park, in Cina, nella provincia di Hunan. L’ambientazione naturale è talmente suggestiva da aver ispirato il film Avatar, campione del botteghino nel 2009. Cime elevatissime, formazioni in arenaria di colonne e pinnacoli che pare reggano il cielo immerse in una nebbia. Quest’ultima rende tutto sospeso magicamente tra cielo e terra. Tale nebbia è presente 200 giorni all’anno.

Entrate a pieno titolo nel Patrimonio dell’Umanità Unesco, ricoprono 67 km quadrati nella riserva naturale. La loro vetta più alta arriva fino ai 1260 metri. Le cime sono circondate da una rigogliosa e fitta vegetazione con ponti, caverne, foreste e cascate. Un vero paesaggio che appare fuori dal mondo, dove le montagne fluttuanti e sospese non potevano che ispirare un paesaggio surreale per un film.

Per chi ama l’avventura c’è l’ascensore esterno più alto a livello mondiale. Si chiama Bailong, è 326 metri e porta i turisti fino in cima. La sua metà inferiore è inserita dentro la montagna e una superiore formata da una torre in acciaio a vista. Riesce a portare 50 passeggeri fino in cima in meno di due minuti. Inoltre, non mancano nemmeno funivie a 700 metri di altezza. Il periodo ideale per godersi lo spettacolo sono i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre, con una temperatura di circa 12 gradi. Purtroppo a mancare saranno gli uomini blu di Avatar, ma per il resto c’è veramente tutto per rendere l’esperienza unica.